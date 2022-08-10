靜待美CPI 法人：美股跌勢恐影響台股

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法人認為，美公布消費者物價指數（CPI）前，台股觀望氣氛濃，但美股走勢仍可能影響台股表現。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北10日電）受美聯準會（Fed）可能再升息3碼疑慮影響，美股下跌，尤其科技股跌勢最重，法人認為，美公布消費者物價指數（CPI）前，台股觀望氣氛濃，但美股走勢仍可能影響台股表現。

美國勞動部即將在晚間公布7月消費者物價指數（CPI）年增率，因美國上週公布堅挺的7月就業數據，加深投資人對於美國聯邦準備理事會將持續打擊通膨的預期心理，使聯準會9月再度升息3碼，連續3次升息3碼的說法出現。

道瓊工業指數小跌58.13點或0.18%，收32774.41點；標準普爾指數下滑17.59點或0.42%，收4122.47點；科技類股那斯達克指數大跌150.53點或1.19%，收12493.93點；費城半導體指數重挫137.438點或4.57%，收2866.902點。

台股9日震盪整理，一度失守萬五整數關卡，但終場收在15050.28點，上漲29.87點，成交量僅新台幣1843.85億元，加計盤後交易約1880.75億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美消費者物價指數未公布前，台股仍可能震盪整理，量能縮減，大漲大跌都不易，但美股表現仍可能左右台股走勢。

蔡明翰指出，因7月油價下跌，市場預期美國7月CPI年增率可望從9.1%降至8.7%附近，但投資人既期待影響美國通膨壓力的CPI下降，卻又怕一下子掉太多，所以最好的結果就是貼近市場預期的範圍，如此一來，將可為台股營造補漲的機會。

他說，台股觀望氣氛重，恐造成走勢震盪量縮，但長期投資人仍可逢低承接。

產業訊息方面，華航公告上半年合併營收740.86億元，年增29.52%，稅後淨利31.53億元，歸屬母公司淨利34.92億元；每股盈餘（EPS）0.58元，較去年同期每股增加0.83元。

華航9日透過新聞稿表示，受惠台灣邊境逐漸解封及6月15日起開放旅客來台轉機，華航持續布局客運增班，今年第2季客運收入較第1季大幅成長37%，尤其以北美、歐洲及東南亞地區旅客增加較為顯著。

金屬機殼廠可成因組裝廠客戶陸續復工、訂單遞延效應，公布7月合併營收28.21億元，月增28.1%，年減18.7%，改寫今年單月次高。

個人電腦（PC）產業庫存去化壓力升高，品牌廠宏碁公布7月合併營收174.59億元，月減43.58%，年減33.11%，為近29個月低點。

成衣大廠儒鴻董事長洪鎮海9日在法人說明會表示，既有客戶因庫存去化壓力，第4季成長性有限，但目前手上已有具潛力新客戶，可望成為助攻營運向上的主流；另外看好今年毛利率持續向上。

儒鴻統計，今年第2季營收112.15億元，年增14.6%，稅後淨利20.37億元，年增33.64%，每股稅後盈餘（EPS）7.42元。（編輯：趙蔚蘭）1110810