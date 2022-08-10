AES-KY上半年每股賺18.56元 創同期新高
2022/8/10 16:10
（中央社記者韓婷婷台北10日電）電池模組廠AES-KY受惠雙輪電動車及儲能相關電池需求帶動，111年度上半年合併營收新台幣75.9億元，稅前淨利20.03億元，歸屬於母公司淨利15.85億元，每股盈餘18.56元，創歷年同期新高。
AES-KY2今年第2季單季合併營收39.85億元，年增率45.34%，營業毛利14.63億元，年增率48.05%，歸屬母公司稅後淨利8.39億元，較去年同期成長40.19%，每股盈餘9.83元，同樣是單季新高。
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AES-KY表示，營運再攀高峰，主要因輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域及需求持續增溫，推動營收及獲利持續亮眼。
展望未來，AES-KY表示，將持續拓展新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能。（編輯：張均懋）1110810
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