行動支付熱LINE Pay上半年業績創高 擴大招募3類人才

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（中央社記者吳家豪台北10日電）用戶對行動金融需求高速成長，行動支付品牌LINE Pay公布今年上半年業績，交易金額與交易筆數均較去年同期大幅成長超過7成，LINE Pay宣布擴大招募工程、規劃與設計人才，積極延攬人才。

LINE Pay接受中央社記者採訪時，低調不願透露起薪和招募人數，僅表示整體薪資優於業界平均。除了祭出具有競爭力的薪資，整體福利還包含提供優於法令的特休假，享有育兒、運動和語言進修等津貼，以及各類社團活動。

LINE Pay今天發布新聞稿說明，今年上半年提供332檔優惠活動，並持續升級金融服務平台，讓用戶可透過金融平台繳交保費、查找保險及貸款方案、申請信用卡等，過去1年曾與超過15家銀行及14家保險公司合作。

LINE Pay表示，目前全台支付據點突破40萬處，今年上半年交易筆數突破1.6億筆，帶動交易金額超過新台幣746億元，均較去年同期成長超過7成，續創新高。

LINE Pay董事長丁雄注說，台灣每2.3人就有1人使用LINE Pay，為打造更全面的行動金融平台及便利的支付服務，LINE Pay將擴大招募技術軟體工程師、測試工程師、產品規劃師及品牌設計師等專業人才。

工程師與規劃師可從消費者體驗出發，設計並開發規劃金融科技服務及創新支付應用場景。品牌設計師能夠創造屬於LINE Pay的品牌理念，將品牌資訊精準傳遞予用戶。

國際化且創新的職場環境也是LINE Pay徵才優勢之一，團隊成員不僅能與超商、零售百貨、電商、餐飲、銀行及保險等各產業領導品牌攜手，也能與跨國團隊進行緊密合作。（編輯：翟思嘉）1110810