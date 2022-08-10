華豐規劃重返美國市場 建大上半年營收年增逾1成

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（中央社記者賴言曦台北10日電）國內輪胎大廠華豐橡膠、建大分別公告上半年財報，雖然有國際原物料上漲因素干擾，但華豐、建大各繳出年增4%、12.27%成績單；且華豐規劃重返美國市場。

華豐橡膠公告今年上半年累計營收新台幣28億元，年增4%，合併稅後淨利2.3億元，淨利歸屬母公司1.4億元，每股稅後盈餘0.5元；董事會9日通過上半年每股配發0.5元現金股利。

華豐今天透過新聞稿表示，上半年營運雖有COVID-19疫情及原料上漲等因素干擾，但營收仍較去年同期成長，由於第3季原料價格仍處於高檔，下半年將以成本控制為重點。

華豐7月營收4.89億元，年成長7%；累計前7月合併營收33.3億元，年增6%。

華豐指出，為維持本業營收和獲利成長，將以現有產品線擴大各地區的銷售占比，並與國際知名輪胎品牌大廠合作代工，開發客戶專屬輪胎；另公司已做好重返美國市場的各項準備工作，預計在最短的時間內，將有機會恢復並擴大原來在美國的產品銷售，為整體營收帶來挹注。

另關於在2012年辦理私募普通股部分，華豐指出，可望在近期向台灣證券交易所申請核發同意函，再依金管會規定申報補辦公開發行。

華豐於2012年10月16日股東臨時會決議通過，以私募方式辦理現金增資發行普通股，並於2013年10月14日募集完成。華豐表示，經多次減資後，截至目前為止，尚餘私募普通股共計7264萬7674股。

建大第2季營收則為104.51億元，季增10.61%，年增 14.08%，每股稅後盈餘0.5元，年增8.53%；上半年累計營收199億元，年增12.27%，每股稅後盈餘0.71元，年減41.54%。

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建大表示，今年上半年每股盈餘較去年同期減少，主因是今年原料成本比去年高，雖然今年售價有陸續調漲，但仍無法及時趕上原料漲幅，且上半年中國廠因冬奧及疫情停產，影響設備稼動率，導致固定成本無法有效稀釋增加的成本。

展望下半年，法人預估，中國陸續解封後，建大昆山廠復工，產量增加，加上越南、印尼等地走出疫情干擾，出貨持續暢旺，銷售漲價效應逐漸顯現，預估建大下半年業績可望更勝於上半年。（編輯：蘇志宗）1110810