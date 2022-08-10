掌握高溫商機 超商雙雄7月營收登新高

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（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄7月營收出爐，統一超、全家受惠暑假與高溫商機，雙雙創下單月歷史新高紀錄，統一超7月營收年增16.31%，全家7月營收年增20.2%。

統一超商7月合併營業額255.38億元，較去年同期增加16.31%，創下同期及單月營收歷史新高紀錄。

統一超指出，台灣7-ELEVEn歡慶「亞萬門市」開幕結合全門市及關係企業推出優惠活動，並積極掌握暑假及高溫商機、開發差異化新品，帶動鮮食、飲料等類別成長，7月業績持續暢旺。

而轉投資事業中，統一超指出，菲律賓7-ELEVEn、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）、統一百華等，表現亮眼貢獻營收成長。展望後勢，下半年國旅出遊潮與重大節令帶動消費需求，營運動能積極向上。

全家便利商店7月合併營收新台幣82億元，年增20.2%，累計前7月合併營收513.88億元，年增6.7%。

全家綜觀7月業績指出，透過實體店鋪與線上通路的OMO整合經營，以及掌握炎夏季節商機，帶動一般商品成長15%與鮮食成長30%，同時受惠於持續展店、溫升疫情降所帶動的實體來客增長、全盈+PAY助攻會員點數生態圈擴大，整體業績趨勢走高。

全家觀察，隨著盛夏高溫季節指數上升，飲料與冰品業績年增兩成，再加上各式話題操作的推波助瀾，如中元普渡多元商組、冰品飲料啤酒聯促加價購活動、樂天 桃猿上半季封王優惠等，皆有效推升業績成長。

展望後續，統一超看好，夏日高溫及暑期國旅帶動消費需求，掌握父親節、七夕送禮、中元祭祀採購與中秋預購等重大節令，將藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，持續架構「超越顧客期待的生活服務型平台」，滿足消費者多樣化需求。

全家指出，高溫、暑假、疫情趨緩、國旅補助上路等，都有助帶動人潮出籠與點燃業績動能。且鮮食新品陸續上市，中元、中秋等節日商機掌握，「超級好賣」開店平台搶攻社群電商經濟，皆可望驅動整體績效。

截至7月31日止，全家便利商店總店鋪數4079家。7-ELEVEn門市截至111年7月底店數6523家，去年同期店數6233家。（編輯：蘇志宗）1110810