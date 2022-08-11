存股族留意 國泰投信3檔ETF訂16日除息

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）由國泰投信的3檔台股ETF所組成的「息收聯盟」，今天公告每單位實際配發金額，國泰永續高股息ETF 0.28元現金股利；國泰股利精選30 ETF配 0.25元；國泰台灣5G+ ETF配0.26元，將於8月16日除息。

國泰投信表示，根據台灣集中保管結算所資料顯示，截至8月5日，國泰永續高股息ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）受益人數為59萬5517人；國泰股利精選30 ETF受益人數為6萬3256人；國泰台灣5G+ ETF受益人數為37萬7100人，預計總共有超過103萬人有機會領到這筆股利「年中獎金」。投資人最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰投信指出，國泰股利精選30 ETF與國泰永續高股息ETF是偏向價值型的投資組合，持股以電金傳均衡配置為主。

國泰台灣5G+ ETF則追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數，運用FactSet的RBICS產業分類，篩選新世代通訊產業鏈中符合流動性標準及獲利條件市值前30大個股，採用自由流通市值加權方法計算指數。國泰台灣5G+ ETF成分股囊括台灣5G國家隊供應鏈、半導體、電動車等產業，可做為投資人參與台灣科技產業成長機會的工具。

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國泰投信指出，近年「存股領息」的風潮盛行，但投資人買入ETF參與領息時，應留意ETF與個股及一般共同基金的差異。因為ETF為集中市場交易工具，投資人取得ETF的成本為「市價」，但ETF同時也是一檔基金，也具有代表其一籃子成分股真實價值的「淨值」，當ETF的市價大幅超過淨值時，就表示有「溢價」的情況。而在有大幅溢價的情況買入ETF時，很可能將承擔市價回落到淨值的風險，造成還未領息，就有賠上溢價損失的情況。

法人表示，每檔ETF的「股息殖利率」其實也並不代表著ETF真正的「投資總報酬率」，所以與其追求帳面上的高股息，投資人其實更應了解的是各ETF追蹤指數的邏輯，挑選適合自己投資與現金流需求的「好股息」商品，反而可能更值得長期投入與持有。畢竟取得配息之後，ETF的長期走勢也要能穩健向上，才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」，達到股息、價差都賺的成果。（編輯：趙蔚蘭）1110811