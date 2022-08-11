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上市公司7月營收年增6.81% 觀光、航運業成長

2022/8/11 15:44
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（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所今天公布，上市公司7月營收總計新台幣3兆3098億元，年增6.81%，營收成長公司548家，417家衰退；其中觀光、航運業成長，光電、金融業衰退。

證交所統計，全體上市公司1至7月營收總計23兆573億元，較去年同期成長10.05%，營收成長公司633家，衰退332家。

證交所發布新聞稿指出，全體上市公司7月營收呈現成長趨勢主要產業為觀光事業、油電燃氣業及航運業，衰退趨勢主要產業為光電業、金融保險業及玻璃陶瓷業。

全體上市公司1至7月累計營收呈現成長趨勢前3名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，全體上市公司7月營收成長較大產業當中，觀光事業受惠國內疫情緩和及人流復甦，油電燃氣業則因原油價格上漲，帶動產品價格上漲，航運業因平均運價維持高檔。

7月營收衰退較大產業方面，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，玻璃陶瓷業受中國房地產及景氣下修等因素影響，玻璃價格回跌。

全體上市公司1至7月累計營收成長較大產業當中，航運業受惠貨運需求成長、運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受惠5G晶片及車用晶片等市場需求。

前7月累計營收衰退較大產業當中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌。

本國及第一上市公司分別計889家及76家，共計965家皆已於8月10日前完成7月營收申報作業。（編輯：張均懋）1110811

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