五金通路力抗通膨 振宇五金斥資億元建南部倉庫

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（中央社記者江明晏台北11日電）「原物料飆漲，光是矽利康一天就有3個價格」，振宇五金總經理洪國展表示，上半年通膨壓力高，不少原料飆漲，看好斥資逾1億的南部倉庫到位，將一舉提高綜效和經濟規模。

矽利康（Silicone） 是裝修上經常使用的填補材料，從去年底到今年上半年，因為俄烏戰爭開打，不少原物料漲幅明顯，因矽原料的缺乏，相關材料矽利康的售價飆漲，洪國展分享，曾經一天內出現3種價格的紀錄，五金原料有一半廠商都調價，漲幅有的高達2到3成，甚至5成。

洪國展表示，振宇五金目前在全台有67家門市，靠著規模經濟，以及適當調漲售價，上半年維持住毛利率，疫情雖然導致來客數減少，但客單價反而提升。

洪國展說明，投資超過新台幣1億元的南部倉儲物流中心預計2023年下半年度正式啟用，將完成北、中、南三個區域物流串接，運輸網絡將發揮最大效能，再加上導入自動化倉儲，可達到降低人員工作負荷、增加撿貨效率、提高作業品質及節省紙張列印等綜效。

展店方面，洪國展指出，振宇五金在民俗月後，預計有屏東市、宜蘭市及高雄小港區門市接連開幕，年底前可望提前達到70間門市的目標，為了提高北、中、南三個區域的效益，以及加快達成2026年前的百店目標，振宇五金仍持續評估新據點，以提升五金市場的市占率。

創新服務方面，洪國展說明，振宇五金原先推出的租就GO及點工成金，吸引不少客群成為振宇五金會員，帶動門市來客數的提升，其中點工成金成交件數逐月增加，以衛浴龍頭安裝件數最多，另外為了滿足更多客群需要，門市加設放大鏡供消費者選購時使用，以及消費者購買電動工具時，提供客製雷雕服務，這些創新服務可望提升門市來客數成長。

振宇五金董事會已通過財報，第2季合併營收新台幣4.6億元、年增9.41%，稅後純益2020萬元，每股盈餘1.05元；累計上半年營收8億9717萬元、年增7.24%，稅後純益4563萬元，每股盈餘2.37元，但略低於去年同期。

振宇五金7月合併營收達1.66億元，較去年同期成長4.78%，累計前7月合併營收達10.63億元，較去年同期成長6.85%。（編輯：翟思嘉）1110811