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陽明上半年每股賺逾3個股本 續創新高

2022/8/11 18:18
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（中央社記者賴言曦台北11日電）貨櫃三雄上半年財報全數出爐，陽明海運今天公告，第2季每股稅後盈餘（EPS）新台幣15.9元，累計上半年每股EPS達33.25元；上半年獲利續創歷史新高。

陽明今天公告，第2季營收1094.48億元，年增49.4%，稅後淨利555.33億元，EPS為15.9元；累計上半年營收為2161.52億元，年增59.5%，營運量227萬TEU（20呎櫃），年增2%，稅後淨利1161.11億元，EPS為33.25元。

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至於上半年EPS分別為38.49元及25.21元的長榮、萬海，今天股價上演爭霸戰，長榮開盤後一度超車萬海，但收盤雙方以打成平手收場，股價分別以103元平盤價作收。陽明今天收盤則小跌0.1元，收在91元，跌幅0.11%。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪時指出，雖然貨櫃三雄半年報表現同步亮眼，但萬海的第2季呈現季減，顯示貨櫃三雄對於長約的掌握程度有落差，加上歐美零售商第3季因高庫存減緩拉貨速度，接下來要觀察第4季歐美能否維持消費動能，整體而言，貨櫃三雄「很難期待下半年會好過上半年」。（編輯：黃國倫）1110811

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