合勤控擴充無錫廠新產線 海外將尋新址設廠
2022/8/12 18:44
（中央社記者潘智義台北12日電）合勤投控執行長楊國榮今天在線上法人說明會表示，今年將先在無錫廠擴充新產線，因台灣廠已無空間擴充新產線，只能採外包生產因應美中貿易戰需求，並規劃海外設新廠。
楊國榮說明，今年上半年資本支出新台幣1.8億元，下半年約1.34億元，主要是擴充無錫廠新產線，購買新技術設備；雖然規劃在海外第3地設廠，但地點尚未定案。
針對客戶砍單，他解釋，主因晶片等上游零組件缺料，必須變更設計，客戶也因此調整訂單，並重新認證，因此上半年訂單達交率低於8成，但下半年產出大幅提升，達交率可達9成，更有擴充產線需求。
雖然全球景氣下行，他強調，即便電信運營商因而縮減支出，但寬頻設備仍為必需支出，樂觀看待市場，經歷第2季谷底，希望年底能帶著同事微笑走出來。
他說，原本看好上半年的固網寬瀕（FWA）裝置市場，但卻因成本居高不下，進而影響毛利，但下半年上游缺料情況改善，運費下降，毛利可望因此改善。
楊國榮指出，訂單能見度到明年第2季，積極布局Wi-Fi 6、5G、10G無源光纖網路（PON）等新技術，預計明年第1季推出W-iFi 7。
合勤控累計上半年營收新台幣132.57億元，年增2.3%，淨利歸屬母公司業主約3.99億元，年減19.12%，每股稅後純益0.91元。（編輯：楊凱翔）1110812
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