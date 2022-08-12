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台股本週上揚252點 電器電纜股漲幅最大

2022/8/12 19:59（8/12 20:20 更新）
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台灣證券交易所統計，台股12日收在15288.97點，較上週上漲252.93點，漲幅約1.68%。（中央社檔案照片）
台灣證券交易所統計，台股12日收在15288.97點，較上週上漲252.93點，漲幅約1.68%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北12日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在15288.97點，較上週上漲252.93點，漲幅約1.68%，其中以電器電纜類指數上漲5.67%最大，汽車類指數上漲不到0.01%最小。

本週未含金融類指數上漲183.23點,漲幅約為1.42%，未含電子類指數上漲450.37點，漲幅約2.59%，未含金融電子類指數上漲307.61點，漲幅約2.13%。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣1兆24.32億元，全體上市股票成交金額為9467.82億元，股票成交量週轉率為2.13%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2604.38億元，占全體上市股票交易金額27.51%；電子零組件類1053.12億元，占11.12%；航運類946億元，占9.99%。

成交量週轉率前3名產業為汽車類10.39%、通信網路類6.06%、電子零組件類4.96%。

累計今年初開盤迄今共148個交易日，集中市場總成交金額為39兆4538.33億元，市場日平均成交金額為2665.8億元，股票成交量週轉率為73.95%，股票日平均成交量週轉率為0.5%。

證交所統計，今天全體上市公司總市值為47兆7321.53億元，較上週8月5日市值46兆9357.56億元增加7963.97億元，增幅約為1.7%。（編輯：楊凱翔）1110812

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