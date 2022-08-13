LED廠華上光電第2季淨值為負數 面臨下市
2022/8/13 15:25（8/13 15:48 更新）
LED廠華上光電13日中午公告，董事會決議通過第2季財務報告淨值為負數，即將面臨台灣證券交易所營業細則規定下市。圖為LED示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者鍾榮峰台北13日電）LED廠華上光電今天中午公告，董事會決議通過第2季財務報告淨值為負數，即將面臨台灣證券交易所營業細則規定下市。
華上光電指出，長期營運狀況低迷，董事及大股東長期支援公司不離不棄，不過近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、戰爭、通膨、物流等連鎖影響，雖經努力，但在缺乏資金挹注下，接單能力持續下降。
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華上光電表示，今年上半年財報營運欠佳，淨值為負，即將面臨證交所營業細則規定下市，除對既有客戶持續服務，並發展新產品開拓新客戶及市場，為股東尋求新的契機。
根據華上光電去年11月法人說明會資料，公司成立於1998年9月，2003年在證交所掛牌上市，主攻LED光電產品，並布局感測元件、Mini LED/Micro LED、5G光通訊等新品，不過根據公開觀測資料，華上光電今年第1季每股淨值僅新台幣0.01元。（編輯：趙蔚蘭）1110813
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