上市公司上半年獲利2.31兆元 年增24%

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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所今天表示，本國上市公司上半年稅前淨利新台幣2兆3120億元，較去年同期成長4557億元，增幅24.55%；獲利成長產業主要包括半導體、航運及電子零組件。

證交所發布新聞稿指出，本國上市公司（非外國註冊在台上市公司）上半年營收合計18兆1441億元，較去年同期成長2兆2569億元，增幅14.21%。

證交所統計，本國上市公司上半年獲利成長產業中，半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利；航運業雖塞港逐步緩解，但運價仍維持高檔，帶動獲利創高；電子零組件業因5G、伺服器及車用電子等終端需求仍熱絡，帶動獲利成長。

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本國上市公司上半年獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業、電腦及週邊設備業。光電業主因通膨影響經濟前景，客戶拉貨動能趨緩導致獲利衰退；塑膠工業因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲，進而侵蝕產品利基，壓縮獲利表現。

另外，電腦及週邊設備業則因中國封城停擺及通膨壓抑消費性電子需求，去化庫存時間拉長，因而提列存貨減損，導致獲利減少。（編輯：張良知）1110816