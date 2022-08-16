中鋼：抵禦低價進口鋼品衝擊 9月盤價平均降3.32%

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（中央社記者潘智義台北16日電）中鋼公司今天宣布，為抵禦低價進口鋼品衝擊國內鋼市穩定，及加速庫存去化、提升下游接單競爭力，9月盤價每公噸調降新台幣1000至1200元，基價平均調降3.32%，呈連續4個月調降。

中鋼新聞稿指出，期盼9月盤價能貼近市況，有效消弭市場預期心理，攜手客戶一起突破當前困境，並掌握9月行情落底轉折拐點，以迎接第4季傳統旺季需求的契機。

中鋼公司說明，國際地緣政治衝突擴大，衝擊經濟與市場信心。歐美、中國及日本等主要經濟體製造業景氣下滑，全球壟罩在經濟衰退隱憂，加以通膨壓力一時難解，以美國聯準會（Fed）為首的各國央行厲行貨幣緊縮政策，金融與商品市場持續去槓桿週期，使得企業投資與民生消費需求放緩。

另外，俄烏戰爭未歇，俄羅斯持續減供歐洲天然氣，加上澳洲也計畫限制液化天然氣出口，隨著冬季來臨，全球能源恐將面臨供應短缺危機。

中鋼強調，美國經濟連續兩季呈現負成長且中國第2季經濟成長僅0.4%，以致於國際貨幣基金（IMF）第3度下修今年全球經濟成長率至3.2%；反觀，台灣經濟運行相對穩健，全年國內生產毛額（GDP）成長率預估可達3.76%，然而受全球經濟成長減速拖累，下半年整體表現仍將面臨嚴峻挑戰。

中鋼分析，因全球製造業景氣低迷及極端氣候變遷，使終端需求驟減，高價原物料及鋼材存貨消化速度緩慢，下游用鋼產業積極去庫存以降低營運壓力。

在供給端方面，歐美、中國及亞洲地區指標鋼廠陸續啟動歲修、維護等限產措施，擴大減產力道，整體供給壓力可望獲得緩解，將有助鋼價加速落底。（編輯：楊蘭軒）1110816