神基今年營收看增8%至12% 重慶廠明年第3季投產

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（中央社記者吳家豪台北17日電）強固型工業電腦廠神基投控今天舉行法人說明會，董事長黃明漢表示，在電子產品和汽車機構件出貨帶動下，下半年營收將占全年約53%至54%，今年營收維持年增8%到12%的目標。

他說，重慶新廠預計明年第3季投產，以機構件為主；針對今年下半年將漲價的關鍵零組件可能先進行策略性採購，長期仍希望庫存逐步降低。

針對中國限電影響，黃明漢表示，當地政府有事先溝通，加上產業下半年旺季不旺，可以更彈性調配生產，對神基營運影響不大。

神基今年上半年強固型電腦等電子產品占營收44%，綜合機構件與汽車機構件合計占50%，航太扣件占6%。

黃明漢表示，神基塑膠事業群已獲得3到4個客戶訂單，其中2個客戶確定開模具，預計今年底開始貢獻營收，明顯成長應該在明年。由於筆電產業從今年第2季底開始表現不理想，神基難免受衝擊，預估塑膠事業群今年營收將約略持平。

汽車事業群方面，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對汽車產業帶來很大影響，去年底到今年初還有半導體缺貨問題。神基的安全零組件、先進駕駛輔助系統（ADAS）從第3季開始拉貨力道增強，預估今年汽車事業群營收會成長高雙位數百分比。

黃明漢指出，4月受到中國封控影響導致營收腰斬，但上半年營收年增0.88%，表現還不錯；雖然第3季、第4季仍有不確定因素，但機會還是在，會努力達成全年營收成長8%至12%的目標。

海外布局方面，黃明漢表示，神基預計今年第4季在重慶設廠，將從昆山轉移既有產能，大約明年第3季投產，以機構件為主。供應鏈也開始往越南移動，神基在北越廠區與產能配置算是領導廠商，進出口和製造實力最完整，明後年應該有相當多的機會。

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他說，產業面臨重複下單、三重下單問題，神基或多或少也有這樣情形，已從去年底開始控制庫存，目前庫存水位優於同業。由於部分關鍵零組件將在今年下半年漲價，神基可能先進行策略性採購，長期仍希望庫存逐步降低。

神基今年上半年合併營收為新台幣150.43億元，年增0.88%；營業利益11.76億元，年減1.45%；歸屬母公司業主淨利7.79億元，年減73.41%，每股盈餘1.3元。神基表示，獲利減少主因是去年第2季認列PMD股權處分利益約25.19億元，而今年第2季則因專利侵權訴訟認列5.19億元損失。（編輯：張良知）1110817