更多編輯台推薦新聞：
袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」
科技

袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因
生活

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

遺產稅申報稅額試算服務 財部推4大優化措施

2022/8/17 17:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北17日電）財政部今天表示，遺產稅申報稅額試算服務今年1月上路，為簡政便民，7月起進一步提供4大優化措施，包含申請時免檢附除戶資料、提供試算書表期程縮短為30日等。

財政部賦稅署今天召開例行記者會指出，截至7月19日，申請遺產稅申報稅額試算服務案件達4.2萬件，適用案件達2.8萬件、占67%。

賦稅署官員表示，為進一步簡政便民，推出4大優化服務；首先，申請試算服務「免檢附」除戶資料，民眾申請試算服務時，如果已經洽戶政機關辦完已故親人死亡登記，就可免檢附死亡證明書或除戶資料。

第二，提供試算書表期程縮短為「30日」；賦稅署官員指出，為利民眾儘早完成遺產稅申報及辦理後續繼承過戶事宜，國稅局提供試算書表的期程，由30個「工作日」縮短為30「日」，實際上縮短天數可達約10天。

第三，適用試算服務案件得以跨局確認；賦稅署官員表示，適用試算服務案件，民眾填妥國稅局所提供的確認申報書，在遺產稅申報期限屆滿前，可以就近洽任一國稅局臨櫃遞送，不以被繼承人戶籍所在地為限，並由代收國稅局收件、核定及發給核定免稅證明書或稅款繳清證明書。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第四，因故自行辦理申報，與試算資料相符部分「免書證」；賦稅署官員說明，民眾若因被繼承人遺有試算書表所列以外的財產，或其他應調整事項，需自行辦理申報遺產稅者，就試算書表所載財產及扣除額資料，與該親人死亡日資料相符部分，得免檢附相關證明文件，也可於網路申報時下載運用，節省申報時間。

遺產稅申報稅額試算服務自今年元旦上線，對遺產總額在新台幣3000萬元以下且遺產種類單純的案件，民眾只要在已故親人身亡日起6個月內，透過1張申請書或e指線上申請，由國稅局主動蒐集整理繼承人、扣除額及遺產等資料，提供試算通知書及確認申報書（即試算書表），民眾確認試算內容無誤並回復，即完成遺產稅申報，省去繁瑣程序。（編輯：楊凱翔）1110817

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族