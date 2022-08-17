遺產稅申報稅額試算服務 財部推4大優化措施

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（中央社記者張璦台北17日電）財政部今天表示，遺產稅申報稅額試算服務今年1月上路，為簡政便民，7月起進一步提供4大優化措施，包含申請時免檢附除戶資料、提供試算書表期程縮短為30日等。

財政部賦稅署今天召開例行記者會指出，截至7月19日，申請遺產稅申報稅額試算服務案件達4.2萬件，適用案件達2.8萬件、占67%。

賦稅署官員表示，為進一步簡政便民，推出4大優化服務；首先，申請試算服務「免檢附」除戶資料，民眾申請試算服務時，如果已經洽戶政機關辦完已故親人死亡登記，就可免檢附死亡證明書或除戶資料。

第二，提供試算書表期程縮短為「30日」；賦稅署官員指出，為利民眾儘早完成遺產稅申報及辦理後續繼承過戶事宜，國稅局提供試算書表的期程，由30個「工作日」縮短為30「日」，實際上縮短天數可達約10天。

第三，適用試算服務案件得以跨局確認；賦稅署官員表示，適用試算服務案件，民眾填妥國稅局所提供的確認申報書，在遺產稅申報期限屆滿前，可以就近洽任一國稅局臨櫃遞送，不以被繼承人戶籍所在地為限，並由代收國稅局收件、核定及發給核定免稅證明書或稅款繳清證明書。

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第四，因故自行辦理申報，與試算資料相符部分「免書證」；賦稅署官員說明，民眾若因被繼承人遺有試算書表所列以外的財產，或其他應調整事項，需自行辦理申報遺產稅者，就試算書表所載財產及扣除額資料，與該親人死亡日資料相符部分，得免檢附相關證明文件，也可於網路申報時下載運用，節省申報時間。

遺產稅申報稅額試算服務自今年元旦上線，對遺產總額在新台幣3000萬元以下且遺產種類單純的案件，民眾只要在已故親人身亡日起6個月內，透過1張申請書或e指線上申請，由國稅局主動蒐集整理繼承人、扣除額及遺產等資料，提供試算通知書及確認申報書（即試算書表），民眾確認試算內容無誤並回復，即完成遺產稅申報，省去繁瑣程序。（編輯：楊凱翔）1110817