鴻海、王品投資肚肚 打造一站式智慧餐飲生態系

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（中央社記者江明晏台北18日電）由鴻海、王品兩大集團攜手投資的「肚肚」智慧餐飲POS系統，今天宣布推出一站式平台，整合6000家餐飲業者，打造智慧餐飲生態系，盼更多夥伴加入組成「智慧餐飲國家隊」。

隨著消費型態改變，餐飲業尋求各種科技服務來解決營運的難題，由鴻海集團和王品集團攜手投資的智慧餐飲POS系統的「肚肚」今天發表最新的肚肚AppStore，整合你訂、快一點、LINE、inline、Ocard、UberEat、多家金流等20家業者及超過6000家餐飲業者，打造一站式餐飲生態系平台。

肚肚執行長孫和翊指出，台灣有近百間傳統POS，但多為封閉式系統淪為資訊孤島，因此肚肚成立後首先開發智慧餐飲POS系統，透過雲端整合線上線下所有資訊，讓業者在一台iPad上就能處理人、事、物與營運報表等大小事，從搜尋美食、預約店家、線上點餐、會員管理到售後問卷調查等，整合線下店面與線上服務，讓業者完整掌握顧客體驗流程，消費者也能即時接收精準行銷訊息。

肚肚去年更參與經濟部「臺灣雲市集計畫」，協助中小企業微企業數位轉型。

孫和翊強調，肚肚AppStore以協助中小微企業數位轉型為出發點，結合原有的肚肚智慧餐飲POS系統，串聯第三方訂單、金流、會員社群等20家業者，以及超過6000家餐飲店家形成智慧餐飲生態系，打造一站式平台共創商機，盼更多夥伴加入組成「智慧餐飲國家隊」，聯手打國際盃。（編輯：黃國倫）1110818