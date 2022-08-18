群創調降稼動率至7成 估面板價格底部年底成形

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（中央社記者潘智義台北18日電）因應面板價格下跌，群創光電董事長洪進揚今天在線上法人說明會表示，產能稼動率將自第2季的9成，下調至第3季的7成，未來甚至不排除降至5成；群創總經理楊柱祥預估面板價格的底部，應該在年底可成形。

洪進揚強調，若面板價格跌至現金成本之下，做生產和銷售是沒有意義的，因此調整產能稼動率。

談及四川限電，楊柱祥指出，中國因應高溫限電，四川部分面板廠只能維持基本運作，根本無法出貨，以32吋為例，大約單月減少200萬至300萬片。

楊柱祥認為，只要天氣炎熱，中國電力吃緊，民生用電排擠面板廠的用電，使供給減少，且通膨壓力趨緩，面板價格的底部應在年底可成形，明年就是好的開始。

洪進揚說，若中國供電緊縮，影響面板廠生產，則庫存去化更快，甚至快的話，第4季價格或面板市況即可能回升，但第4季仍以平穩的機率較高，明年第1季的農曆新年後庫存才會去化更快。

他指出，上半年受通膨影響，消費力下降，45吋以上的大尺寸電視面板需求急劇萎縮，但45吋以下的面板才是群創的主力，出貨量沒問題，只是價格依然下跌。

楊柱祥解釋，舊版筆電作業系統部分版本在今年5月停止支援，後續將強制更新，因應企業對網路資安的需求上升，預期帶動筆電市場換機需求。預估，全球筆電市場規模在2022年的短期庫存調整之後，未來年出貨量估計維持在2.2至2.4億台之間。

另外，2023年筆電品牌部分新機種的顯示規格從16比9改為16比10，搭配極窄邊框，迷你發光二極體（Mini LED）背光源，刺激消費市場換機需求。

他說，2021年海運物流擁堵，在去年第4季達到頂峰後逐步緩解，轉換成為2022年初開始的通路庫存持續攀高，廠商針對筆電整機下修出貨目標，今年第2季較第1季下調9%，筆電面板出貨受保守心理以及封城影響，較整機更大幅度下調，第2季較第1季減少15%。

群創分析，全球區域電視市場受到匯率、通膨、地緣政治等因素影響，互有強弱變動，43吋以下的中小尺寸面板在各市場都是普遍需求，尤其在新興市場是主要消費規格；65吋以上超大尺寸電視占比持續提升，主要依賴北美、中國需求。

另外，群創聚焦車用及高附加價值產品，主攻大型一體化大尺寸面板，單價成長3倍，目標占車用營收5成。（編輯：楊凱翔）1110818