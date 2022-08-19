聯發科推新4K智慧電視晶片 終端產品第4季亮相

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）晶片設計大廠聯發科今天宣布推出新4K智慧電視晶片Pentonic 700，終端產品預計今年第4季在市場亮相。

聯發科電視事業部總經理陳俊昆表示，藉由人工智慧（AI）畫質優化技術，Pentonic系列進一步提升電視的智慧化功能。

陳俊昆說，使用者在觀看影片、體育節目、玩遊戲或是將電視作為智慧裝置的控制中心時，Pentonic 700可提供出色的觀影娛樂體驗。

聯發科指出，Pentonic 700整合自家的AI處理器APU，支持AI超高解析度成像、AI場景畫質優化和AI物體畫質優化技術，提供圖像邊緣平滑處理和細節重建功能。

Pentonic 700透過杜比視界IQ精準細節，可提升亮區和暗區的對比度。聯發科表示，Pentonic 700還可支援在單一螢幕上以子母畫面或分割畫面的形式，同時顯示多個訊號源畫面，這項新技術可用於多項家庭娛樂。（編輯：張均懋）1110819