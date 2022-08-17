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聯發科5G NTN衛星手機 成功完成實驗室連線測試

2022/8/17 09:18
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（中央社記者張建中新竹17日電）聯發科5G創新技術再傳捷報，今天宣布使用搭載自家具5G NTN衛星連網路功能晶片的智慧型手機，於實驗室環境測試中成功打通衛星連線，讓5G手機支援非地面網路的雙向資料傳輸，締造通訊產業重要里程碑。

聯發科表示，這次測試遵循5G國際標準組織3GPP Rel-17規範定義的功能和程序，使用聯發科具有5G非地面網路（NTN）衛星網路功能的行動通訊晶片，配搭羅德史瓦茲的低軌衛星通道模擬器以及工研院開發的測試基地台，於實驗室中模擬高度為600公里、移動速度高達每小時2.7萬公里的低軌衛星。

聯發科指出，透過三方共同合作，開拓智慧手機支援衛星通訊的可行性。5G NTN衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路。

聯發科表示，智慧手機用戶不需要新增配件，便可望實現一機雙網，天地連線的創新服務。這項技術將擴大5G連接服務的可用性，特別是在關鍵的通訊、交通、農業、車隊和重型機器管理以及物聯網等，將可支援更多應用場景和新型態的業務發展。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇說，聯發科這次成功驗證了衛星網路在5G智慧手機上的前瞻性和有效性，徹底發揮5G萬物互聯的特性。（編輯：趙蔚蘭）1110817

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