台美經貿緊密 主計總處：1至7月對美出口增28.8%

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（中央社記者曾智怡台北19日）台美經貿關係持續升溫，行政院主計總處國情統計通報顯示，今年1至7月台灣對美國出口為451億美元，較去年同期增加28.8%，遠高於同期間台灣出口總額增幅18.4%，占出口總額比重提高至15.6%。

行政院主計總處今天發布最新國情統計通報，美國隨疫情漸獲控制，接續推動包含寬頻網路、潔淨能源等多項基礎建設，加上高效能運算、車用電子、資料中心等新興科技應用與數位轉型持續發展，帶動對台灣產品需求。

依財政部進出口統計，去年台灣對美出口達657億美元，年增29.9%；今年1至7月為451億美元，較去年同期續增28.8%，遠高於同期間台灣出口總額增幅18.4%，占出口總額比重提高為15.6%。

主計總處指出，今年1至7月台灣對美國出口的主要貨品中，以資通與視聽產品151億美元最多，占33.5%；基本金屬及其製品59億美元，占13.2%；電機產品40億美元，占8.9%，三者合占約56%。

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與去年同期相較，主要產品出口值均呈增加，其中資通與視聽產品因企業數位轉型與遠距需求帶動，出口值增加35億美元、30.4%最多；基本金屬及其製品因價格上漲，增15億美元、34.5%居次；運輸工具增14億美元、54.3%；電子零組件也增加9億美元，增幅達58.5%。

觀察主要國家在美國進口市場占有率，中國大陸、墨西哥及加拿大居前3名，2021年合計占有率達44.1%，較2016年減少3.2個百分點，主因中國大陸占有率下降 3.3 個百分點；台灣商品在美市場占有率則逐年提升，2021年已升至2.7%，排名由2016年的第12升至第7，超越英國、法國、印度、義大利及愛爾蘭。（編輯：楊凱翔）1110819