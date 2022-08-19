台海局勢升溫 美國商會：3/4企業營運未受顯著影響

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（中央社記者曾智怡台北19日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與中國軍演後，台灣美國商會調查，超過3/4的會員企業表示日常營運未受到顯著影響；至於受影響企業主要面臨運輸、保險費用增加、商品延遲等問題。

台灣美國商會執行長魏立安（Andrew Wylegala）指出，美國商會持續呼籲設定更積極的議程，以透過美台21世紀貿易倡議、避免雙重課稅協定、乃至於最終簽訂雙邊貿易協定（BTA）的方式，加速美國與台灣的經濟合作。

魏立安表示，最近幾週的發展證明，以加強經濟合作及整合來支持台灣整體韌性的重要性，以及台灣與美國的經濟關係也是一個國際安全問題的關鍵事實；同時認為，將台灣對外國旅客的入境簽證制度恢復到疫情之前的狀態，顯得格外重要。

台灣美國商會今天發布新聞稿表示，裴洛西訪台及中國軍事演習之後，於8月8日至17日間對約529家企業會員展開訪查，在126家完成訪查的企業會員中，有77%的企業指目前未受到重大影響；17%表示有受到影響。

在受影響的17%企業中，有1/3企業經歷運輸、保險費用增加、商品延遲等問題；其中有近半數表示，主要影響來自海外總部對於政策變化所產生的擔憂。

此外，若2022、2023年軍事活動持續增加，46%的企業會員指將會影響在台營運；其餘的54%認為，營運可能不會受到影響或者尚未確定。

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美國商會表示，企業會員被問及最擔心哪一項媒體報導中所指的威脅時，排名第一的是整體緊張局勢，尤其是對台散播假消息與發動認知作戰；第二為台灣周邊海空域遭到設限；第三是針對台灣產品與民眾祭出制裁、旅遊禁令、抵制與禁運。

整體而言，以1到5分的評比中（1為完全不擔心，5為非常擔心），受訪企業對於台灣未來24個月受到嚴重反制行動的擔心程度平均為2.8分。（編輯：林淑媛）1110819