中鴻9月內銷盤價續降 助客戶維持接單及營運動能

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（中央社記者賴言曦台北19日電）中鴻今天表示，考量台灣近期仍面臨低價進口鋼品擾市，為協助客戶加速去化庫存，並維持接單及營運動能，因此適度調降9月內銷盤價及10月外銷盤價。

中鴻9月內銷熱軋、鍍鋅產品每噸調降新台幣1000元，冷軋產品每噸調降1200元；10月外銷產品則依產品及地區別每噸調降0至20美元，實際報價視當地市場行情而定。

關於盤價考慮因素，中鴻透過新聞稿說明，總體經濟方面，美國在油價回落及升息帶動下，通膨似有緩解且就業數據仍強，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）9月升息動作將有望減緩，對全球經濟穩定發展有利。

需求方面，中鴻指出，第3季受中國高溫淡季、亞洲雨季及歐洲暑休影響，需求放緩，然近期塞港問題緩解、貨運成本降低，紐約聯邦儲備銀行8月4日報告也指全球7月供應鏈壓力降至18個月新低，待第3季的季節因素過後及全球供應鏈加速恢復下，鋼市需求將回升。

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供給方面，中鴻表示，8月15日，中國國家統計局數據顯示，7月粗鋼日均產量262.68萬噸，降至今年內低點，預計中國在年度平控及秋冬季環保限產，且各國鋼廠目前多有減產檢修規劃下，第4季鋼市供需漸趨平衡，有利鋼市回溫。

中鴻提到，此外，中國指標鋼廠寶武鋼9月新盤跌幅收斂、鞍本鋼更以平盤開出，顯示在旺季到來及各國鋼廠控制虧損擴大之舉措下，鋼價將落底反轉向上。（編輯：楊凱翔）1110819