新台幣貶破30元關卡 半導體廠營收獲利可望受惠貶值

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）新台幣兌美元匯率貶破30元關卡，包括晶圓代工與IC設計等半導體廠多以外銷為導向，且銷售多以美元計價，營收及獲利可望同步受惠。

台北外匯市場新台幣兌美元今天貶值2.9分，失守30元整數關卡，收在30.02元，創2020年6月以來新低。

晶圓代工龍頭廠台積電第2季受惠新台幣貶值，毛利率攀高至59.1%，較第1季上揚3.5個百分點，也超越原訂的56%至58%目標。

台積電預期，第3季平均匯率將持續走貶，有利的匯率假設將可減緩更高的通膨影響，包括更高的原料和電力成本，毛利率將約57.5%至59.5%。

新台幣兌美元今天貶破30元關卡，貶值情況超過台積電預估的29.7元水準，若新台幣持續弱勢，對於台積電新台幣計價的營收與毛利率表現都將有利。

聯電銷售多以美元計價，新台幣貶值，對營收表現也將有利，新台幣每貶值1%，也將有助毛利率提升約0.3個百分點。

台積電與聯電近年積極擴產，資本支出金額高，新台幣貶值不利設備進口，不過兩公司皆處於淨現金流入，新台幣貶值對於整體營運依然利多於弊。

IC設計廠營收也多以美元計價，美元走升、新台幣走貶，有利營收表現，並有業外匯兌收益挹注獲利。電源管理晶片廠致新第1季與第2季分別有8581萬元及1.01億元匯兌收益；第3季新台幣持續走貶，可望還有匯兌收益貢獻。（編輯：楊凱翔）1110819