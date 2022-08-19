新台幣貶破30元 機械業：助出口匯兌、盼貶至32元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）新台幣兌美元匯率今天貶破30元大關，機械和工具機業大老指出，貶值有助出口和匯兌收益，但美元強勢為全球性，日、韓等競爭對手貨幣競貶、幅度甚於新台幣，呼籲「同升同貶」、 新台幣應貶值至32元區間，以利國際競爭。

台北外匯市場新台幣兌美元今天開盤價為30.02元，最高30.02元、最低30.05元，收盤收30.02元，貶值2.9分，成交金額8.68億美元，收盤失守30元整數關卡，創下2020年6月以來新低。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文接受中央社記者電訪時重申，新台幣匯率貶值有利機械廠商出口外銷，因會員廠商幾乎100%以外銷市場為主，新台幣匯率貶值有助機械產品出口價格競爭力。

魏燦文以自身鳳記國際機械為例，進口關鍵零配件占機械成本比重不到10%，儘管多以歐元和美元計價，但鳳記國際機械出口市場占比幾乎100%，出口以美元計價，美元強勢、新台幣貶值仍有利出口。

不過台灣機械產業主要競爭對手日本和韓國匯率競貶，日圓和韓元匯率貶值幅度大於新台幣貶幅，魏燦文指出，新台幣貶值可能增加天然氣和原物料進口成本，為增加台灣機械產品出口競爭力，他重申新台幣兌美元匯率應貶值至32元區間。

工具機大廠友嘉集團總裁朱志洋接受電訪分析，美元強勢、全球主要貨幣走貶，儘管新台幣匯率也趨貶，但日圓貶值創25年新低，韓元和歐元相較新台幣貶值幅度仍多出近2個百分點，美元升值是全球性的影響，對於台灣工具機廠商來說，成本、接單和出口均沒有太大影響，新台幣貶值也未明顯提升出口價格競爭力。

朱志洋以友嘉集團在台灣分公司為例，部分關鍵進口零配件多以美元計價，不過工具機所需的控制器和其他關鍵配件等，多以新台幣計價、在地採購為主，因此新台幣升貶對關鍵材料價格沒有太大波動。

朱志洋指出，雖然新台幣匯率貶值增加工具機產品所需進口鋼材、板金及其他原物料等成本，不過匯兌收益仍不無小補。以友嘉為例，目前工具機接單到出貨的交期約4至6個月，期間匯兌收益可增加3%至4%，對業外仍有一定助益。

觀察日、韓等競爭國，朱志洋分析，韓國是台灣工具機主要競爭對手，在國際品牌、產品性能、產品價格等條件上，台韓市場重疊度高，因此韓元走貶對台灣工具機廠商出口競爭力較具威脅。

至於日本工具機產品，朱志洋指出，以往價格平均多出台灣工具機產品幅度約2至3成，雙方市場區隔明顯；但日圓加速走貶，讓日本與台灣工具機產品之間價差接近，不過由於日本廠商報價謹慎，對台灣廠商影響可持續觀察。

台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希表示，新台幣貶值對台灣機械業進口成本影響有限，因為機械產品關鍵零配件例如控制器等，逐步以國產為主，而多數廠商出口以美元計價，一消一長後，仍對出口有利。

不過柯拔希指出，日圓重貶已經威脅到台灣機械產品出口，「搶走不少生意」，他呼籲新台幣匯率應與日、韓等競爭對手貨幣「同升同貶」，維持機械業出口價格競爭力。

他重申，新台幣匯率應貶至32元區間，若新台幣匯率未能適切反映，3年至5年後，對於台灣出口產業競爭力將有後遺症。（編輯：張良知）1110819