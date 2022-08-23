更多編輯台推薦新聞：
巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

研調下修半導體資本支出至1855億美元 成長動能放緩

2022/8/23 12:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹23日電）半導體產業景氣趨緩，幾家半導體廠削減今年資本支出，研調機構IC Insights調降今年全球半導體資本支出預估，預期將約1855億美元，成長21%，增幅低於原估的24%。

IC Insights表示，今年上半年因訂單依然強勁，許多整合元件製造（IDM）廠產能利用率維持在90%以上水準，許多晶圓代工廠產能利用率更達100%。

不過隨著通貨膨脹飆高，全球經濟快速放緩，IC Insights指出，半導體製造廠在年中重新評估先前的積極擴張計畫。數家半導體廠，尤其是動態隨機存取記憶體（DRAM）和快閃記憶體（Flash）廠決定削減今年資本支出預算。

IC Insights預期，今年全球半導體資本支出將約1855億美元，低於原先預估的1904億美元，年成長約21%，增幅低於原預估的24%。

IC Insights表示，今年全球半導體資本支出預估雖然下修，不過金額1855億美元，仍將創新高，並將創下1993年至1995年以來首度連續3年成長兩位數百分比的紀錄。（編輯：潘羿菁）1110823

IC Insights
研調視美光及台廠為礦坑金絲雀 半導體反轉警訊增強 微處理器售價揚升 研調：今年全球營收增近12%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族