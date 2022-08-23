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外資賣超167億元 調節面板雙虎及金融股

2022/8/23 20:03
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（中央社記者吳家豪台北23日電）台股今天收在15095.89點，下跌149.25點，外資及陸資賣超新台幣167.57億元，主要減碼面板雙虎、金融股及晶圓代工廠，其中賣超群創3.76萬張最多。

投資人擔憂美國聯準會（Fed）持續積極升息步調，台股今天開低下跌逾百點，電子權值股休息，航運及面板股拉回，指數連續摜破15200點及15100點整數關卡，終場收在15095.89點，下跌149.25點，跌幅0.98%，月線15100點失守，成交值新台幣1704.71億元。

觀察外資賣超前10名個股，群創賣超3.76萬張居首，友達2.76萬張排第2，聯電2.64萬張排第3。

外資賣超第4至10名依序為國泰永續高股息、台新金、中信金、華航、開發金、欣興、元大金，賣超張數都超過1.1萬張。

投信今天買超3.78億元，連43天買超；今天加碼金融、面板及筆電代工廠，以永豐金買超3043張最多，第2至10名包括群創、中信金、仁寶、開發金、統一、英業達、第一金、台灣大、遠東新。（編輯：楊蘭軒）1110823

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