台新下半年2方向推進企金放款 估全年維持正成長

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（中央社記者謝方娪台北23日電）企業對前景趨於保守，法人關注銀行下半年企金放款動能，台新表示，下半年將朝2方向重點推進企金放款，包含大型集團供應鏈調整及擴廠資金需求、中小企業放款等。

台新金今天舉行第2季線上法人說明會，由台新金總經理林維俊、台新金財務長賴昭吟、台新金投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真及台新人壽總經理邢益華共同主持。

受金融市場波動加劇等因素影響，台新金上半年自結稅後淨利近新台幣45億元，年減65.5%，每股盈餘（EPS）0.32元、股東權益報酬率（ROE）4.77%、資產報酬率（ROA）0.35%，每股淨值12.74元。

林維俊指出，台新金上半年獲利下滑，主因第2季全球經濟情勢進一步惡化，造成金融市場波動加劇，其次是去年台新金併購保德信人壽（現在的台新人壽），後續衍生評價變動，再加上台新金啟動處分彰銀持股，產生相關會計處理變動影響所致。

若排除保德信人壽併購案及處分彰銀持股等一次性影響，台新金上半年稅後淨利年減幅縮小至29.7%、即3成以內，與主要同業減幅相當。

台新金與核心子公司台新銀行第2季資本適足率分別為119.2%及14.6%，資本結構持續穩健，台新銀行逾放比及備抵呆帳占逾期放款覆蓋率分別為0.14%及970.2%，授信資產品質維持良好水準。

觀察台新銀行存、放款業務表現，今年第2季全行總放款餘額年成長5.4%，外幣放款年成長10%、台幣放款年成長4.3%，總存款餘額年成長達7.3%。

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展望下半年法金放款動能，台新主管表示，台灣出口仍維持暢旺、相對其他國家經濟前景仍相對看好，有助放款業務持續成長，不過考量外在環境變動劇烈，包含地緣政治、通膨及消費動能等均有不確定因素，對下半年放款趨向保守看待。

台新主管說，下半年法金放款將朝2方向推進，第一是大型集團供應鏈調整及擴廠需求，因風險相對可控，將是台新銀行放款重點之一，其次是中小企業放款，包含貿易融資、信保業務及不動產有擔保放款等；預期下半年法金放款可維持緩步成長，全年放款相比去年將有正成長。（編輯：楊凱翔）1110823