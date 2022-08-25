台股量縮返月線季線 法人：上攻待放量、看鮑爾談話

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股今天勁揚，重返月線和季線之上，終場收在15200點，上漲130點，不過量能持續萎縮，續創近22個月來低量。

法人表示，若26日晚間美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）升息態度不偏鷹，台股下週走勢可望持穩，不過大盤若要繼續上攻，量能需重返2000億元以上，並穩住萬五大關，才有繼續點火衝鋒的空間。

中小型股代表的櫃買OTC指數今天強勢表態，帶動台股走堅勁揚，電子、金融、航運堅挺，高價股回神，大盤連袂收復15100點和15200點整數關卡，重返月線約15123點和季線約15172點之上。

終場台股加權指數收在15200.04點，上漲130.85點，漲幅0.87%，不過成交值相對萎縮至新台幣1690.87億元，加計盤後1702.95億元，續創2020年11月3日以來低量。

觀察三大法人動向，外資及陸資、投信、自營商今天同步買超，合計買超50.46億元，其中自營商買超15.66億元，投信買超20.98億元，外資及陸資買超13.82億元。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪指出，上週五美國聯準會官員釋出升息鷹派訊息後，牽動美股下挫，台股也回檔超過300點，不過近兩日美股已止穩，台股在櫃買OTC指數以及生技股強勢支撐下，從回測萬五大關反彈近200點。

容逸燊分析，按照歷史經驗，若櫃買OTC指數跌幅小於台股加權指數，大盤跌勢不重，若OTC指數重挫波動激烈，台股大盤跌勢更加重；從上半年走勢可看出，OTC指數跌幅大於台股加權，主要是電子權值股和航運股回檔修正幅度較大。

展望台股後市，容逸燊表示，台股已反彈近200點，26日晚間觀察美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會發表演說內容，若升息態度不偏鷹，台股下週走勢可望持穩，不過大盤若要繼續上攻，量能需重返2000億元以上，並穩住萬五大關，才有繼續點火衝鋒的空間。

展望未來2週台股觀察重點，容逸燊指出，美國將於9月第2週公布8月消費者物價指數（CPI），攸關美國通膨走勢和聯準會升息動向，目前市場較偏向預期美國9月升息3碼（75個基點）幅度，若9月升息3碼，可能是今年最後一次升息3碼，通膨有機會見頂。

本土法人指出，台股在國安基金護盤、以及金管會釋出研擬禁空令下，政府穩盤決心強烈，台股月線仍上揚，具有一定支撐，預期短線台股在月線與季線附近區間震盪格局。（編輯：楊蘭軒）1110825