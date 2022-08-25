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台聚：第3季EVA雖價跌但中國需求強勁 看好第4季

2022/8/25 18:28
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（中央社記者賴言曦台北25日電）台聚今天召開法人說明會，副總經理吳銘宗表示，第3季EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）價格轉跌，但由於中國大陸對EVA需求仍強勁，預估第3季EVA行情短暫休息後，第4季市況仍看好。

台聚上半年每股稅後盈餘新台幣0.83元，年減65.12%；旗下獲利主力的EVA主要用於太陽能封裝的光伏級和鞋材的發泡級。

吳銘宗表示，今年上半年太陽能需求強勁，推升EVA行情，至5月來到最高點，後續因原物料大漲，模組廠需求轉弱，影響封裝膜需求，加上鞋廠訂單受品牌抽單影響需求，EVA行情在6月轉跌，上半年銷售量年減9%。

吳銘宗指出，以內銷為主的HDPE（高密度聚乙烯）受國內疫情影響，內銷市場需求下降，銷售減少，上半年銷售量年減21%；LLDPE（線性低密度聚乙烯）加強爭取下游客戶後銷量提升，上半年年增27%；LDPE（低密度聚乙烯）則請亞聚代工生產，上半年銷量與去年同時持平。

吳銘宗表示，EVA價格受光伏需求影響大，第3季光伏需求轉弱，加上適逢鞋業淡季，雖有同業歲修及台聚故障停車，但EVA供過於求，價格大幅下跌，而台聚雖有高價訂單在手，但機器設備損害影響1個月出貨。

展望後市，吳銘宗認為，目前觀察下來，中國大陸對EVA需求仍強勁，因此預估第3季EVA行情短暫休息後，第4季市況仍看好。

吳銘宗表示，PE（聚乙烯）行情在全球通膨、升息干擾下，市場需求持續低迷，價格競爭激烈，銷量短期難以突破；不過台聚將持續推廣高性能的EVA產品，提升HD（高密度）、LLD（線性低密度）產品品質，開拓高端市場客群。（編輯：蘇志宗）1110825

吳銘宗
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