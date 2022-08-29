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新台幣早盤重貶1.74角 下探逾29個月新低

2022/8/29 09:57（8/29 10:06 更新）
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新台幣29日早盤一度重貶1.74角，最低下探30.392元，寫下盤中逾29個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣29日早盤一度重貶1.74角，最低下探30.392元，寫下盤中逾29個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）美國聯準會主席鮑爾持續放鷹，打壓金融市場信心，美股道瓊指數嚇跌千點，台灣今天也上演股匯雙殺，新台幣早盤一度重貶1.74角，最低下探30.392元，寫下盤中逾29個月新低紀錄。

受美股道瓊工業指數重挫逾千點影響，台股今天早盤一度大跌逾400點，摜破萬五整數關卡。

在美元指數勁揚、台股重挫夾擊之下，新台幣匯率上午以30.28元開盤後，迅速貶破30.3元價位，盤中最低至30.392元、重貶1.74角，創下2020年3月下旬以來新低紀錄。

匯銀人士分析，新台幣盤中已經貶破30.3元價位，接下來先看市場對美國聯準會放鷹的消息面要消化多久，以及央行穩匯態度，不過在美國聯準會鷹派立場延續之下，新台幣難脫偏貶格局。（編輯：張均懋）1110829

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