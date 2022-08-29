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美商攜手富智康 打造5G智慧網關助攻工業4.0

2022/8/29 14:28
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）美商訊能集思（Synergies）今天宣布與鴻海旗下富智康合作，推出即插即用、支援5G行動網路的智慧網關，可協助企業落實工業4.0軟硬整合，布局生產數位化。

訊能集思和富智康下午發布共同新聞稿指出，支援5G行動網路的智慧網關Odin，可無縫串接AI人工智慧分析平台JarviX，透過一站式軟硬整合方案，打通產線設備數據收集、傳輸、處理全流程。

富智康協理徐智誠指出，富智康研發製造通訊產品超過數十年，近年富智康持續投入研發資源、拓展創新技術，邁向AI、物聯網和大數據等領域轉型。

Synergies創辦人暨執行長張宗堯指出，為了讓製造業掌握設備即時狀況以及高效利用數據，Synergies與富智康和5G設備商Nokia合作，推出自有的即插即用並支援5G行動網路的智慧網關，落實工業設備的預測性維護。

根據資料，張宗堯於2016年在美國波士頓創立Synergies，開發核心對話式AI技術，透過AI增強分析技術，降低大數據分析門檻，提升企業數據決策品質和速度，Synergies的JarviX應用橫跨製造，金融，零售，能源等產業領域。（編輯：張均懋）1110829

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