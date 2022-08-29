投審會通過泰商GRSC增資近百億 用於離岸風場建設
2022/8/29 19:29
（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部投審會今天通過4件重大投資案，其中，泰商GRSC以新台幣99億9950萬元增資環球能源，將用於丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳西島風場建設。
經濟部投資審議委員會今天召開第1214次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件共4件。僑外投資部分，核准泰商GLOBAL RENEWABLE SYNERGY COMPANY LIMITED（GRSC）以新台幣99億9950萬元增資環球能源股份有限公司，經營一般投資業、能源技術服務業、再生能源自用發電設備業等業務。
投審會官員說明，GRSC母公司為泰國國營企業，最上層來自泰國財政部，持股占比逾5成；這筆增資資金將用在丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳西島風場建設工程，包含基樁、海纜、風機測試等。
環球能源原由CIP投資，現已100%轉為GRSC，持有彰芳西島風場25%股權，能源局先前已在確保案場開發順利進行情況下，同意其股權轉換。
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對外投資部分，第一件為元大證券股份有限公司以美金1億元對外增資新加坡元大證券亞洲金融有限公司（YUANTA SECURITIES ASIA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED），從事投資控股業務；第2件為華新麗華股份有限公司以美金7920萬元間接受讓取得印尼PT. TRANSCOAL MINERGY 18%股權，從事開採煤礦業務。
至於上市（櫃）公司對中國大陸投資（專案審查案件），統一綜合證券股份有限公司以人民幣1億4700萬元（約折合美金2222萬元）增資大陸地區金圓統一證券有限公司，從事經營證券經紀、證券自營及證券承銷與保薦業務。（編輯：林克倫）1110829
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