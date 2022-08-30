中科攜手地方招商 二林及虎尾園區歡迎投資進駐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中部科學園區管理局30日攜手地方政府舉辦投資招商說明會，會中說明中科二林園區是中台灣最大建廠用地的園區，虎尾園區預計年底開始租用，歡迎廠商投資進駐。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中30日電）中科管理局今天攜手地方政府舉辦投資招商說明會，中科管理局長許茂新表示，中科二林園區是中台灣最大建廠用地的園區，而虎尾園區預計年底開始租用，歡迎廠商投資進駐。

中科管理局發布新聞稿指出，今天結合行政院中部聯合服務中心、彰化縣政府、雲林縣政府於彰化員林舉辦「中部科學園區投資招商說明會」，由許茂新主持。

許茂新表示，中科各園區位於台灣中部具有地理上的優勢，適合發展科技產業聚落，其中二林園區土地租金僅每平方公尺9.34元，也是中台灣可供最大建廠用地的園區，而彰化縣政府已針對二林園區的聯外交通，包含公共運輸接駁、聯外縣道拓寬等進行優化改善，且台76快速道路延伸線工程亦持續建設中，是廠商最好的投資設廠地點。

至於虎尾園區，許茂新指出，標準廠房預計於年底開始租用，適合中小型企業規模廠商投資進駐，這處園區具有完整公共設施且鄰近高鐵雲林站，為發展成熟的科技園區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中科指出，不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中科園區整體營業額於民國110年底已破兆元大關，達新台幣1兆352.32億元，從業員工數已逾5萬4000多人，並於111年持續不斷成長。

中科表示，中科園區截至7月已核准236家廠商，投資金額累計超過2兆4000多億元，其中半導體封測大廠矽品精密公司已核准進駐二林園區及虎尾園區進行擴廠，未來將可吸引上下游產業鏈廠商陸續進駐帶動園區發展，而中科將持續建置優質投資環境及發展科技產業聚落，歡迎科技廠商進駐園區及投資設廠。（編輯：陳仁華）1110830