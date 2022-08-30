工研院開設智權人才培訓班 聯發科等大廠法務長助陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹30日電）工研院今天宣布開設智權法務實戰高階人才培訓班，邀請聯發科、華碩及光寶科等多家科技大廠法務長授課，分享智權經營策略，協助法律人士成為產業智權法務人才。

工研院表示，這次課程邀請聯發科副總經理暨法務長宿文堂、台積電副法務長陳碧莉、華碩集團法務長洪崇仁、宏碁集團全球法務長吳麗娟、宏達電法務長盧佳德及光寶科技集團法務長邱素梅授課。

工研院產業學院執行長周怡君說，智慧財產權是跨領域學門，內容包含科技創新、法律規範，涵蓋層面相當廣泛，期藉由這次課程講師傳授的親身經驗與專業知識，為台灣產業培養具全球視野的智權法務高階人才，提升科技產業的國際競爭力。

工研院指出，這次課程分為3大主題，首先是產業焦點分析，提供學員最新的國際趨勢與規範，如淨零排放、智慧科技、智財風險等面向，探討相關因應策略。

第二是跨國經營策略，包含全球專利布局、授權、企業募資、國際併購、智權管理等智財營運策略與案例，以及國際專利訴訟策略、無形資產融資等。

第三是實務案例部分，分享包含專利授權與爭議事件的處理、營業秘密保護與侵害訴訟、技術移轉與授權、專利授權契約與談判等經典案例，並以台灣廠商跨國專利訴訟成功案例，協助學員了解如何運用專利銀行，讓專利成為經營利器。（編輯：林淑媛）1110830