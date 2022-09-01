民俗月車市不淡 8月新車掛牌3.4萬輛優於預期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北1日電）8月車市進入傳統民俗月淡季，各車廠加大促銷力道刺激市場買氣，加上進口車大量來車挹注，帶動8月新車掛牌數來到3萬4416輛，月減9.9%、年增3.8%，呈現淡季不淡，表現優於預期；車商估9月目標3.5萬輛。

車商今天表示，8月雖進入傳統民俗月淡季，但在TOYOTA民俗月促銷策略成功，及包括TESLA、Volkswagen等進口品牌大量來車挹注之下，市場最終表現淡季不淡，優於原先預期，其中Volkswagen及TESLA分別擠進第5及第6名。

根據監理所資料，8月單月新車掛牌數3萬4416輛，較去年同期成長3.8%，月減9.9%，和泰車旗下TOYOTA及LEXUS兩大品牌8月新車掛牌總數1萬255輛，市占率29.8%，穩居市場龍頭地位。其中TOYOTA掛牌9101輛，市占26.4%，LEXUS掛牌1154輛，年減42.5%，主要因持續受到全球晶片短缺影響，新車到港數有限。

8月前10大品牌依序為TOYOTA、HONDA、FORD、NISSAN、VM、TESLA、BMW、CMC、MITSUBISHI、BENZ。其中TESLA新掛牌數衝上1774輛，年增303.2%，表現最突出，Volkswagen新掛牌達1805輛，月增97.9%、年增41.5%，BMW新掛牌1670輛，月增21.5%、年增23.4%。

展望8月，車商表示，雖國際政經局勢及汽車供應鏈仍充滿不確定性，但隨著疫情趨緩、國旅用車需求持續暢旺，以及車廠持續提供優惠促銷方案等利多因素下，預期國內市場買氣可望維持強勁，9月市場預估可達3.5萬輛以上。

後續各大車廠陸續推出活動，刺激買氣，TOYOTA在9月針對雙級距霸主COROLLA CROSS與ALTIS推出新年式車型，追加如「倒車影像輔助系統」等多樣科技配備，同時，針對COROLLA CROSS推出「TOYOTA豪禮狂FUN」活動，優惠總價值最高超過15萬元。

福特推出「Ford中秋來0」專案，購車享最高80萬0利率優惠，入主指定車款再送乙式車體險。

Audi今天推出2023年式Audi A7 Sportback，Coupé轎跑運動版。

HYUNDAI總經銷南陽實業則推出Santa Fe ROYAL SEAT六人座旗艦進口豪華休旅車。（編輯：張均懋）1110901