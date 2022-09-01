股匯雙殺 新台幣貶破30.5元創逾33個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美股領跌之下，台灣今天上演股匯雙殺戲碼，台股下跌近300點，新台幣匯率則失守30.5元重要心理關卡，收盤收在30.531元，重貶9.6分，且創下逾33個月新低紀錄。

美股連4黑，台股今天開低百點摜破萬五，電子、金融及傳產股同步走弱，指數盤中一度重挫逾320點，終場收在14801.86點，下跌293.58點，失守5日線15011點及季線15040點。

外匯交易員表示，外資今天擴大賣超台股且一面倒地匯出，加上國際美元走揚，日圓、韓元貶勢加劇，新台幣匯率自然「壓力山大」；雖然出口商在30.5元附近開始進場撿便宜，仍不敵外資匯出力道，收盤價再次改寫波段新低。

新台幣兌美元今天以30.47元開盤後，匯價逐步走弱、貶破30.5元，盤中最低為30.538元，終場則收在30.531元，創下2019年11月中旬以來新低紀錄；台北及元太外匯市場總成交金額為15.685億美元。

外匯交易員表示，市場預期美國聯準會（Fed）將繼續放鷹，吸引資金回流美元，在此情況下，新台幣續朝貶值的大方向走，貶破30.5元後，很可能離31元大關也不遠了。（編輯：趙蔚蘭）1110901