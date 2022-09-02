水利署加強防汛整備 盼藉颱風蓄滿水庫穩定供水

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）軒嵐諾颱風來襲，經濟部水利署長賴建信今天視察時，指示各水庫加強防汛整備，並指示相關單位要利用本次颱風帶來的雨量，將德基水庫等水庫蓄滿，以穩定供水至明年6月。

水利署發布新聞稿指出，為因應軒嵐諾颱風來襲，賴建信今天上午前往視察大安溪緊急伏流水及石岡壩整備情形，指示各水庫應加強防汛整備，以確保設施安全，並隨時掌握降雨情形蓄滿水庫。

水利署說明，為因應颱風，賴建信今天先視察大安溪緊急伏流水設施整備情形，並指示中區水資源局應於降雨期間，協調農田水利署台中管理處滾動檢討供灌量及多引水至水庫，並滾動檢討水情，適時啟動大安溪伏流水，以減少水庫出水量。

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賴建信隨後視察石岡壩，督導河道中施工作業的防汛整備情形。他指示因應颱風來襲，應做好搶險準備外，並視察大壩、抽水機及發電機等設施，以及至控制室視察營管系統、高濁應變操作測試，確保功能正常及人員操作熟稔。

水利署表示，賴建信也指示中區水資源局應與台水公司、台電、農水署台中管理處及地方政府等單位充分溝通與聯繫，做好高濁度應變，並利用本次颱風帶來雨量將水庫蓄滿，尤其是德基水庫，以穩定供水至明年6月。（編輯：翟思嘉）1110902