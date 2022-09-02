2名獨董無預警辭任 陽明：無理念不合

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（中央社記者賴言曦台北2日電）媒體報導，陽明海運2名獨立董事因理念不合於今天請辭，陽明稍早證實獨董王自軍、陳玠甫辭任後，晚間進一步表示，2名獨董請辭並非理念不合，後續將依法召集股東臨時會補選獨立董事。

陽明今天透過重訊公告，獨董王自軍、陳玠甫分別因新事業繁忙與即將赴日本京都大學高等研究院擔任客座教授，業務繁忙無暇繼續擔任獨董，自9月3日起辭去職務。

陽明晚間透過新聞稿說明，2名獨董自任職以來，對於公司董事會議事運作、提升公司治理實質內容、重大資本投資審議、資訊安全重視與員工酬勞改善等，均不吝給予經理部門意見，充分發揮審計委員會監督的功能，且相關議案皆在董事會達成共識後推行，沒有報載傳聞理念不合的情形。

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陽明表示，2名獨董請辭後，將依法召集股東臨時會補選獨董，董事會相關議事運作照常進行，不受影響，而對於造船案與員工福利照顧等，均屬董事會高度重視事項，將在全體董事討論與支持下，依公司中長期業務發展計畫推動。

根據陽明公告，王自軍同時也是協益電子股份有限公司董事長，陳玠甫身兼國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授等多項職務。（編輯：張均懋）1110902