台股週線連黑外資賣大量 法人：蘋果發表會拚加溫

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台股2日下跌128點，週線下跌605點、週線連2黑，外資上週賣超達新台幣880億元創波段大量，三大法人上週合計賣超破千億元。法人表示，本週中秋節前台股賣壓較重，不過蘋果發表會可替蘋概股題材加溫。

法人表示，聯準會（Fed）鷹派升息影響未緩，且本週中秋節前台股賣壓較重，不過蘋果（Apple）發表會可替蘋概股題材加溫，中小型股仍有表現空間，靜待個股利空鈍化。

美股3日4大指數翻黑作收，其中道瓊工業指數終場下跌337.98點，或1.07%，收在31318.44點，標準普爾500指數下跌42.59點，或1.07%，收在3924.26點。以科技股為主的那斯達克指數下跌154.27點，或1.31%，收在11630.86點，費城半導體指數下跌26.683點，或1.02%，收在2599.264點。

台股加權指數2日下跌128.82點，收在14673.04點，失守14800點和14700點整數關卡，成交值新台幣2311.11億元，加計盤後2369.13億元，台股上週週線下跌605.4點，跌幅約3.96%，週線連2黑。

三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超172.36億元，其中自營商賣超32.42億元，投信買超6.31億元，外資及陸資賣超146.25億元。

根據統計，投信法人已連續51個交易日買超台股，累計今年至9月2日買超金額達2113億元，相較之下，外資法人同期賣超台股規模達1兆1257億元，土洋對作明顯。

PGIM保德信指出，外資連續第5週站在賣方，上週外資賣超金額擴大至880.11億元，改寫6月20日當週以來最大單週賣超金額，三大法人上週合計賣超破千億元至1092億元。

市場傳出台積電夥伴輝達（Nvidia）、超微（AMD）遭美禁止出貨AI高階晶片給中國客戶，儘管媒體報導輝達獲1年緩衝許可，但台積電2日股價仍下挫，終場下跌5.5元，以485元作收，跌幅1.12%，市值蒸發1426億元，來到12.57兆元。

近期國際運價持續走跌，外資法人開始對航運族群大規模降評，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海2日終場跌幅超過半根跌停板。

展望本週重要法人說明會，包括友達、宏碁、力積電、聯電、聯詠、研華、穩懋、頎邦等電子科技大廠將參加外資論壇，釋出下半年營運展望。

觀察台股近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場持續受到美國聯準會官員鷹派談話，澆熄全球對數據與降息的期待；台股也因此出現震盪走勢；儘管之前因跌深而出現反彈，但隨後基本面的檢視壓力也愈來愈為嚴峻。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，近期台股走勢轉弱，主要受到聯準會強硬升息態度影響，股市評價面下滑，加上外資賣超台股金額持續擴大，熱錢持續撤出，多頭信心受到壓抑，台股再度落於各天期均線之下。

觀察基本面，安聯投信台股團隊表示，從相關訊息來看，明年第1季底或有些許機會落底，但最近雜音仍現，部分產業面臨獲利下修壓力，也不排除落底時間可能再往後延。

展望台股後市，安聯投信台股團隊表示，按照歷史經驗，以明年第1季底落底推估，股市通常提前3至6個月反映，但近期聯準會釋出鷹派言論，房租、食品等疆固性及原油價格因季節與地緣政治不易大幅下滑，高通膨不易擺脫。

PGIM保德信指出，中秋假期將至，根據以往歷史經驗，中秋節前台股賣壓較為沉重，待中秋過後指數較漸入佳境，且蘋果發表會將於8日凌晨舉辦線上特別活動，預計發表iPhone 14系列手機。可望替蘋概股題材加溫。

安聯投信台股團隊表示，明年企業獲利方向現階段仍不明朗，加上多項變數持續牽動評價面變化，建議可觀察9月聯準會升息幅度及釋出訊息、歐洲與中國經濟是否風險加大、以及是否外溢至全球其他市場。

觀察權值股和中小型股表現，孫傳恕分析，在聯準會鷹派、資金外流情況之下，權值股向上力道受到壓抑，以中小型股為主的櫃買OTC指數較有表現空間，整體來看，待市場消化這波利空後，仍有機會持續朝萬六大關靠攏，即便近期科技大廠對下半年紛紛釋出保守展望訊息，個股股價並未破底，靜待利空鈍化。（編輯：楊凱翔）1110904