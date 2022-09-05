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美強勢升息壓力未除台股恐盤整 短線看蘋果新機

2022/9/5 08:27
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（中央社記者潘智義台北5日電）美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）鷹派言論持續發酵，美股重挫，台股上週下跌605.4點，法人認為，本週台股仍可能區間整理，但蘋果發表新機或可為台股增溫。

法人表示，美國下週即將公布8月消費者物價指數（CPI），21日美聯準會將舉行利率決策會議，公布升息幅度；在抗通膨同時，美國經濟衰退疑慮增加，因此本週台股恐呈現箱型整理。

美股道瓊工業指數2日終場下跌337.98點，或1.07%；標準普爾500指數下跌42.59點，或1.07%；以科技股為主的那斯達克指數下跌154.27點，或1.31%；費城半導體指數下跌26.683點，或1.02%。

台股2日收在14673.04點，下跌128.82點，跌幅0.87%，成交值新台幣2311.11億元，加計盤後交易約2369.13億元。

宏遠投顧指出，繼華為推出新智慧手機，本週蘋果（Apple）也將發表智慧型手機，對久旱逢甘霖的華為及蘋果代工廠而言，將會比其他資訊廠有初期鋪貨的業績做支撐，短線可以稍微關注。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，美國經濟衰退疑慮未除，美聯準會又維持強勢升息政策，台股來回震盪情況下，短線恐缺乏新動能，只能先看具題材個股表現，如解封題材，或下半年具成長性的網通股、工業電腦、汽車零組件，逢拉回低接。

產業消息方面，台積電日前宣布，啟動「預辦登積計畫」，鎖定2023年畢業的電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管等領域的碩、博士學生，預計招募超過1500人，碩士畢業新進工程師年度平均整體薪酬超過200萬元；最快今年底即可拿到聘書，畢業立即就業，報到還享有10萬元到職獎金。

中華精測3日發布新聞稿指出，8月營收4.41億元，較7月成長31.4%，年增13.8%。除反映探針卡（Probe Card）訂單遞延效應外，測試介面板（Gerber）接單量也優於預期，帶動8月營收改寫歷史新高。

成衣大廠聚陽統計，8月營收為32.61億元，月減12.2%，年增18.4%；累計前8月營收222.92億元，年增18.9%。聚陽表示，日系客戶在北美擴大拓點，抵銷美系客戶去化庫存問題，第4季營收有機會優於預期，第3季營收可望創高。（編輯：郭無患）1110905

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