海悅8月營收年增10.48% 若緩步升息正向發展可期

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（中央社記者賴言曦台北5日電）不動產代銷業者海悅8月營收新台幣4.18億元，月增22.56%、年增10.48%。展望後市，海悅表示，若國內維持緩步升息，防疫與生活並行，待新建案陸續開案，買盤信心回籠，營收正向發展可期待。

海悅前8月合併營收30.86億元，年增2.19%。

海悅今天透過新聞稿表示，台灣本土疫情逐步趨緩，疫苗覆蓋率持續提升，防疫與經濟生活步調並行，海悅8月全台建案接待中心每週來客人數已回升至千人以上水準。

海悅說明，為刺激買氣，8月推出「千萬購物金 圓夢成家計畫」，受惠首購、首換的自住剛性需求不減，海悅立足全台新建案房市，且中南部房市銷售穩健，推升8月營收。

海悅表示，新竹科學園區隨著半導體、光電、5G等相關產業企業陸續進駐，產業群聚效應帶動移入的就業人口生活圈，進而提升整體住宅與零售、日常量販需求增加；台南科學園區隨著南科3期計畫通過，產業發展將帶動就業機會，房市發展在交通、人口、就業機會與生活機能等條件充沛下，區域房市買氣需求不減。

海悅子公司自建案將推出「台南市新市區新北段10地號土地」開發案，預計10月公開預售；海悅預期，若台灣升息步調維持緩步，防疫與生活並行，待新建案陸續開案後，購屋者信心恢復，合併營收正向發展可期。

海悅代銷建案布局全台，策略夥伴達麗建設位於台中市、台南市、高雄市的3大指標個案，合計總銷金額達184億元，目前已啟動或將公開銷售。

海悅指出，在台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市及高雄市皆有已簽約預計推案的建案，公司代銷業務來源無虞，與轉投資及自建案3大營運策略並行，中長期營運穩健。（編輯：張均懋）1110905