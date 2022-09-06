台寶：採異體幹細胞新藥及CDMO雙軌策略

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）專注異體幹細胞新藥開發的台寶生醫將於7日從興櫃戰略新板轉至興櫃一般板。台寶營運長楊鈞堯表示，台寶擁有3個細胞庫，將以異體幹細胞新藥、CDMO雙軌運行，目標扮演亞太區高階細胞醫療產品的CDMO中樞。

楊鈞堯表示，台寶是台灣第一個將異體骨髓間葉幹細胞帶入臨床試驗的公司，擁有專為細胞醫療新藥的PIC/S GMP工廠，目前有兩個新藥產品（Chondrochymal、Biochymal）進入臨床二期，目標是成為全球第一個將異體基因修飾間葉幹細胞帶入市場的公司。

台寶生醫運用「低氧誘導平台」、「細胞功能分析平台」、「細胞修飾平台」與「基因載體平台」等4大專利技術平台，開發多樣細胞醫療產品，目前已有3項非修飾間葉幹細胞治療新藥進入臨床試驗，其中以膝骨退化性關節炎為適應症新藥Chondrochymal與糖尿病足造成的傷口不癒合新藥Biochymal，分別執行台灣二期臨床試驗收案。

另外與工研院合作開發的急性心肌梗塞新藥（TWB-201），已取得台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准進行一期臨床試驗。

楊鈞堯指出，再生醫療近年成為全球最受注目的新興療法，其中受惠基因修飾CAR-T細胞免疫療法在臨床與商業上的成功，使得基因修飾細胞快速占據市場，成為推升再生醫療產業快速成長的重要推手。另外，若從近年獲美國食品暨藥物管理局（FDA）和歐盟藥品管理局（EMA）核准的細胞治療新藥觀察，也以基因修飾細胞治療為主，顯示基因修飾細胞將逐漸成為細胞醫療主流。

目前已核可上市的基因修飾細胞療法多屬客製化、無法量產的自體細胞治療，每次進行基因修飾，只能製造出治療一位病患的產品，療程十分昂貴。

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楊鈞堯表示，台寶生醫期望透過4大技術平台，應用於間葉幹細胞基因修飾和工業化量產，將基因修飾幹細胞治療推廣成為高齡化社會可負擔的常規醫療產品。

台寶生表示，來自國內外客戶的細胞治療CDMO（委託開發暨製造服務）與委託檢驗業務帶來的穩定挹注，累計今年前8月營收新台幣3682萬元，超越去年全年營收2715萬元，期望細胞醫療新藥開發與CDMO雙軌制的商業模式成果逐步顯現。（編輯：張均懋）1110906