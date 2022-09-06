調查：不畏升息打炒房 928檔期案量飆8000億創高

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（中央社記者賴言曦台北6日電）928檔期被視為下半年房市風向球，儘管今年籠罩通膨、升息、打炒房政策陰影，但數字科技旗下591新建案統計，今年928檔期，七大都會區衝出新台幣8080.81億元案量，是自2017年有統計以來最高，大幅超越2021年的5721億元紀錄。

進一步觀察七都市況，台北市今年928檔期總銷金額為1400.5億元，年增36.1%，其中過往關注度相對低的北投區，在北投士林科技園區議題發酵下，陸續吸引品牌建商進駐，成為台北市下個推案潛力熱區。

新北市這次總銷額1933.98億元，年增8.26%，為各縣市最高，以區域分布來看，三重區在二重左岸多檔個案進場下，搭配總銷400億元、112億元的超大型案，單區案量上看750億元；反觀鄰近的桃園市，因大多是100到200戶以下的中小量體個案進場，總銷量僅929.15億元，年減13.23%。

新竹縣市則在主力地區強勁表現下，總銷年增212.45%，金額為604.9億元。台中市在北屯、太平、海線等區挹注下，推案突破千億元大關，來到1278.78億元，年增32.16%，主因與當地房價快速上漲有關。

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台南市則隨著大型建商持續布局，加上超大型建案加持，帶動當地總銷金額為719.1億元，年增1321.15%，增幅居七都之冠。高雄市在房價翻揚、第2季延推案領軍下，量能也上升至千億大關，總銷金額為1214.4億元，年增94.9%。

591新建案指出，這次928檔期爆量，除了受房價飛漲，帶動總銷金額一起「通膨」外；上半年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延推的建案，也抓準檔期效應和疫情緩和大舉出籠；然而，伴隨供給量大增，目前市場上還有中央銀行升息、打炒房政策等隱憂，未來部分地區是否會形成賣壓，值得仔細觀察。（編輯：楊蘭軒）1110906