傳台積電將關閉部分EUV機台 外資：預先規劃升級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）台積電傳出將從今年底開始關閉4台極紫外光（EUV）機台以節電，美系外資認為傳聞可能為真，部分原因是預先規劃好的EUV設備升級，仍看好台積電未來3到5年競爭力，維持「加碼」評等。

媒體報導，因個人電腦（PC）、手機、顯示卡等消費性電子產品需求衰退，先進製程產能利用率下滑的情形可能持續一段時間，台積電計劃從今年底開始關閉部分EUV機台。目前台積電擁有約80台EUV機台，用於生產7奈米、5奈米先進製程晶片，9月也開始用於3奈米製程。

美系外資發布研究報告分析，隨著智慧型手機與高效能運算更多客戶砍單，加上庫存去化持續、需求減弱的情形擴及資料中心市場，台積電明年營運恐放緩，預估明年以美元計算營收將年增5%、每股盈餘將年減8%，資本支出將下調至360億美元（約新台幣1.1兆元）。

美系外資指出，台積電7奈米和6奈米製程產能利用率目前已低於95%，由於需求轉弱、智慧型手機與高效能運算晶片陸續轉移到5奈米製程生產，明年7奈製程產能利用率可能跌破90%。

不過，美系外資對台積電先進技術的規劃仍有信心，加上高效能運算應用貢獻增加，看好台積電未來3到5年表現將優於同業，維持「加碼」投資評等。

台積電曾指出，EUV技術的應用是半導體製程成功演進到5奈米以下的關鍵，但EUV機台耗電量是傳統深紫外光微影（DUV）機台的10倍以上。

隨著先進製程不斷演進及積體電路製程日益複雜，用電量同步增加，台積電不僅積極購買再生能源，同時投入資源開發綠色機台。

台積電去年設立全台第一座EUV光阻生產工廠，截至今年4月已產出超過千瓶EUV光阻劑，創造逾新台幣1億元商業價值，年產值將超過10億元，同時達到資產活化再利用效益。（編輯：黃國倫）1110906