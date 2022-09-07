晶華潘思亮：國際飯店缺工嚴重 盼政府試辦引進移工

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）晶華國際酒店集團董事長潘思亮今天指出，目前國際觀光飯店缺工嚴重，建議政府試辦國際觀光飯店業引進移工措施，以緩解缺工問題；此外，政府恢復美歐等國免簽入境，他形容對飯店業復甦是「及時雨」。

潘思亮今天出席「工商協進會第26屆第2次理監事聯席會議」，並在會後接受媒體訪問時，談及國際觀光飯店業缺工、匯率波動影響與台灣入境檢疫政策等議題。

潘思亮表示，各行各業都有缺工問題，但他坦言目前國際觀光飯店住房率雖僅有疫情前一半，但有時到週末，很多辦公室的人，甚至總經理也得下來協助清理客房，顯示人力不足狀況非常嚴重。

潘思亮表示，他雖不擔心基本工資調漲對其影響，但缺人是很嚴重的問題，一旦國境開放後，更多旅客進來，會不知道要怎麼辦，尤其是房務、餐廳最缺，政府應考慮幫忙國際觀光飯店試辦引進移工。

對於匯率波動，是否會影響國際旅客來台意願？潘思亮表示，台灣入境旅客來源國，主要來自亞洲尤其是日本，考量日幣貶值幅度大，預期日籍旅客數沒這麼樂觀，此外，台幣較其他亞幣相對強勢，反而吸引他國旅客前往換匯便宜地區，日、韓等國一定會分掉一些國際觀光量能。

潘思亮肯定政府恢復歐美紐澳等國免簽的做法是「及時雨」，他表示接下來到年底，正好是全球進出口行業買賣契約簽訂的時間，這對台灣明年的經濟非常重要。

不過潘思亮也表示，目前防疫政策有一項技術問題，即目前入境檢疫規定是「3+4」，其他採取同樣做法的地方如香港，只有前3天要待在防疫旅館，第4天就可搬出來。

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潘思亮解釋，入境台灣的國際旅客要住滿7天防疫旅館，不僅可能造成防疫旅館量能不足，也會讓很多想來台灣的國際旅客，尤其是商務客，碰到困難。

至於是否擔心COVID-19的BA.5病毒疫情再次衝擊飯店業景氣？潘思亮樂觀表示，台灣疫苗接種率愈來愈高，也已準備好與病毒共存，在內需還算穩定情況下，預期今年下半年飯店業景氣相較去年應會持平。（編輯：潘羿菁）1110907