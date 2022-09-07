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陽明坦言長約價有壓力 過年旺季可望提早報到

2022/9/7 18:10
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（中央社記者賴言曦台北7日電）陽明海運今天舉辦線上法人說明會，陽明認為，明年農曆年比今年早，不排除12月亞洲近洋線就會出現農曆年出貨旺季。另外，近期國際運價持續下跌，陽明也坦言，為長約價帶來壓力。

陽明表示，美國塞港情況緩解，供應鏈混亂情況趨緩，貨主對庫存掌握度變高，庫存去化低於預期，導致國際現貨運價持續下跌，因此，今年初簽的長約價以現在來看確實高，現貨運價走跌對長約價也帶來壓力。

陽明指出，但公司對長約價皆以嚴肅、務實態度看待，部分客戶尊重合約精神，沒有提出重談長約價的要求，但也有客戶因其他船公司提供報價，若不做修正將面臨填艙壓力；整體而言，陽明會視不同客戶的狀況進行必要調整。

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展望下半年，陽明認為，俄烏戰爭和談與否對運價有較大影響，另外，中共20大會議、中國大陸是否放寬清零政策、美國期中選舉等，也都是判斷後續市況的時間點；此外，雖然新船將陸續下水，增加運力，但明年國際航運環保法規將上路，舊船淘汰率是否提升，也是明年市況的觀察點。

陽明今年上半年總貨載量約227萬TEU（20呎櫃），其中歐洲線占31.49%為大宗，美國線占25.17%、亞洲近洋線占27.83%、亞洲其他線占15.51%。（編輯：趙蔚蘭）1110907

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