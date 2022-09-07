金管會核准試辦 國泰金首創定存利息轉換意外險商品

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（中央社記者蘇思云台北7日電）國泰金控子公司國泰人壽攜手國泰世華銀行，今天共同推出跨界金融商品「利即保」，首創將定存利息轉換為一年期意外保險，這項模式獲得金管會核准試辦半年，試辦目標為500件。

國泰金控今天舉行線上發表會，國泰世華銀行與國泰人壽共同推出兼顧儲蓄與保障的跨界金融服務「利即保」，首創把定存利息轉換為意外身故及實支實付傷害醫療保障，因創新商業模式，除了取得金管會業務試辦許可外，並已將利息轉換成保障權益的機制取得台灣發明專利。

根據國泰相關說明，「利即保」可以彈性選擇「定存金額」及「利息轉換保障比例」，每年定存新台幣1.5萬元起就能享有10萬元的一般意外身故保障；定存7萬元可享有一般意外身故20萬元加上實支實付傷害醫療2萬元的保障。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華網銀用戶數超過600萬戶，每月流量近3000萬人次，不過網銀定存客戶比例不到1成。除了「利即保」外，也規劃信用卡與國壽產品合作，網銀將會是國泰金控的數位大門，希望讓每一位網銀客戶都可以得到金控下子公司的所有服務。

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國泰人壽總經理劉上旗表示，數位原生世代是國壽保險數位化的重要客群，這個族群偏好高自主、高彈性，去年底上架的「自由配」半年投保2萬件，其中近6成就是20到39歲客戶。「利即保」希望透過跨界體驗，讓定存族也感受到保障的重要。

目前已有純網銀取得網路投保業務許可，媒體關注對於傳統銀行是否可能帶來衝擊，國泰金控資深副總孫至德表示，國泰金對於純網銀、純網保仍持觀察態度，客戶端不是只要純網銀或純網保，國泰金會會持續加強數位體驗，跨界金融服務也是未來的方向。（編輯：潘羿菁）1110907