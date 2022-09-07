中華電信機房啟用屏東綠電 每年供電量5000萬度

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（中央社記者吳家豪台北7日電）中華電信今天與售電業者太陽神電力共同舉行綠電轉供典禮，宣布即日起將由中租控股所持有的屏東「天權、玉衡」太陽光電場轉供綠電予中華電信全台各地機房，每年供電量將高達5000萬度。

行政院副院長沈榮津致詞表示，綠電是企業永續發展的重要基礎，以後「沒有ESG（環境保護、社會責任、公司治理）就沒有錢」，在這個趨勢下，呼籲企業與社會各界配合政府政策採取永續策略，為綠能和環境找出和諧共生的方向，共享綠色家園願景。

中華電信董事長謝繼茂指出，這次綠電合作代表政府綠能發展、地方使用農地的多元化、企業永續的三贏局面。面對全球氣候變遷，政府設定2050年做到淨零碳排，中華電信設定更積極目標，希望2030年做到全公司減碳50%、在所有IDC雲端機房全面採用綠能供電，並於2040年做到RE100要求的全公司使用再生能源。

謝繼茂說，為了達到這些目標，中華電信內部做很多努力，例如把老舊電話交換機IT化，可省電80%；規劃關閉3G行動通訊，每年可節省1億度電。公司內部也實施碳費制度，希望讓員工感受到日常生活與減碳息息相關。針對綠電使用，公司屋頂或土地都拿出來蓋太陽能發電廠，但還是不夠，需要對外採購綠電。

中華電信為了在2040年達成RE100全綠電使用目標，近年來持續開展綠電採購務，目前每年用電規模超過14億度，預計未來用電量將隨著5G及IDC等業務成長而增加。

中租控股暨中租能源資深副總經理謝明宏表示，中租控股自2019年投資首座大型光電案場以來，至今已擁有超過2900座太陽能光電案場，設置容量更超過1GW，皆居全國之冠。其中部分案場獲得屏東縣政府積極協助，得以進駐屏南光電專區設置，這次轉供的綠電來源就由此專區供應。

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太陽神電力董事長黃志文表示，淨零碳排是未來趨勢，為簡化用電大戶綠電採購程序，並提供中小發電業者最佳綠電供應管道，太陽神電力致力於媒合用電端與發電端。這次順利轉供5000萬度綠電，是售電業界近期最大交易。

黃志文指出，本案的5000萬度綠電，為來自於中租控股及力暘能源所共同持有的屏東縣佳冬鄉「天權、玉衡」太陽光電案場。案場所在主要位置本為深受水患與地層下陷困擾的不利耕作地，在地方政府及中央部會協助下，將此廣達50公頃不利耕作地轉為光電發電用途，除讓土地得以休養生息，更提供農民長達20年的穩定收入。（編輯：蘇志宗）1110907