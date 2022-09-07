新台幣貶值貢獻匯兌利益 臺產8月賺逾1億

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（中央社記者謝方娪台北7日電）臺灣產險今天公告8月稅前淨利達新台幣1.02億元、年增1.125倍，除了今年已無防疫險理賠因素外，8月新台幣續貶，貢獻匯兌利益，也挹注獲利表現。

臺灣產物保險依保險業財務報告編製準則自行結算今年8月營收淨額為5.22億元，年減19%，主因去年有防疫險墊高基期所致；前8月累計營收淨額為41.04億元。

臺產8月稅前淨利為1.02億元，年增1.125倍，臺產分析，第一是防疫保單已在今年初全數到期，目前營運已不受防疫險理賠影響，其次是新台幣8月貶值逾1%，匯兌利益挹注獲利表現。

臺產前8月累計稅前淨利為7.39億元，自結稅前每股盈餘（EPS）已達2.04元。

臺產表示，若不計入防疫險影響，今年前8月簽單保費較去年同期成長9.5%、前8月自留滿期保費成長6.4%，即若排除防疫險影響，今年本業表現相比去年同期呈現平穩成長。

臺產說明，今年至目前為止，商業火險、責任保險及工程保險損率皆有不錯表現。

今年國內有12家產險受防疫險理賠衝擊獲利，本國產險僅臺產及第一保落在防疫險風暴圈外；臺產先前推出的防疫險已在今年初到期且不再續推新保單，第一保則是從未推出防疫險。（編輯：潘羿菁）1110907